Der erste Sieg

In Mexiko fuhr Schumacher 1992 erstmals auf das Podest und feierte wenig später seinen ersten Grand-Prix-Sieg. Genau ein Jahr nach seinem Debüt an gleicher Stelle siegte Schumacher in Spa und wurde nach Wolfgang Berghe von Trips (1961) und Jochen Mass (1975) der dritte deutsche Formel-1-Sieger.