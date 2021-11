Hamilton startet vor Verstappen : Mercedes-Pilot Bottas erobert Pole Position in Mexiko

Mexiko-Stadt Der finnische Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat seinen Teamkollegen Lewis Hamilton im Kampf um die Pole Position geschlagen und auch den WM-Führenden Max Verstappen geärgert.

Formel-1-Spitzenreiter Max Verstappen hat bei der Jagd nach seinem ersten Titel einen unerwarteten Dämpfer hinnehmen müssen. In der spannenden Qualifikation zum Großen Preis von Mexiko musste sich der klar favorisierte Red-Bull-Pilot am Samstag mit dem dritten Platz begnügen. Überraschend stellte der Finne Valtteri Bottas seinen Mercedes auf die Pole Position, Zweiter wurde Verstappens WM-Rivale Lewis Hamilton . „Der dritte Platz ist nicht super, aber es wird noch einen großen Kampf geben“, sagte Verstappen.

Das Silberpfeil-Duo wirkte selbst etwas erstaunt, dass es nach dem klaren Rückstand in den Trainings plötzlich die erste Startreihe erobert hatte. „Valtteri hat einen Superjob gemacht, ich bin so stolz auf ihn“, sagte Hamilton. Der Brite hat vor dem fünftletzten Saisonlauf am Sonntag in der Gesamtwertung zwölf Punkte Rückstand auf Verstappen - und kann nun hoffen, diesen Abstand zu verringern. „Wir haben so hart gearbeitet. Wir dachten nicht, dass wir dieses Wochenende das Tempo hätten“, sagte Titelverteidiger Hamilton.