Medienbericht : Nico Hülkenberg vor Formel-1-Rückkehr

Silverstone Sergio Perez ist positiv auf Corona getestet worden. Der Mexikaner von Racing Point darf nun beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone nicht starten. Doch wer übernimmt das freigewordene Cockpit? Medienberichten zufolge gilt Nico Hülkenberg als ein heißer Kandidat.

Der 30 Jahre alte Perez darf nach seinem positiven Test am Donnerstag nicht am Grand Prix in Silverstone teilnehmen. Racing Point muss nun reagieren und einen Ersatzfahrer finden. Es sei das Ziel, beide Autos an den Start zu schicken, hieß es vom Rennstall. Das Team hätte eigentlich auch Zugriff auf die Mercedes-Ersatzfahrer Stoffel Vandoorne aus Belgien und Esteban Gutierrez aus Mexiko. Obwohl beide über Formel-1-Erfahrung verfügen, könnte laut den Medienberichten trotzdem eine Entscheidung für Hülkenberg fallen. Viel Zeit bleibt nicht, denn am Freitagmittag steht bereits das erste Trainings an.