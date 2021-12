„Süddeutsche Zeitung“: „Ein letztes Mal jaulten die Motoren, in Kurve fünf schoss Verstappen vorbei an Hamilton. Das ist jetzt wichtig, weil jedes Detail in die Geschichtsbücher wandern wird. Es war also ein Manöver in Kurve fünf, das Verstappen, diesem 24-jährigen Wunderknaben, am 12. Dezember 2021, dem dritten Advent, seine erste Weltmeisterschaft sicherte. Hamilton probierte noch einmal zu kontern. Verstappen holte sich die Position zurück. Der Rest ging unter in Feuerwerk und Tränen. Freudentränen bei Verstappen, Fassungslosigkeit bei Mercedes.“