Emotionale Worte von Marion Grosjean nach Feuer-Crash : „Es bedurfte mehrerer Wunder“

Sakhir Formel-1-Pilot Romain Grosjean übersteht in Bahrain einen Feuer-Unfall ohne großen Schaden. Nun meldete sich auch seine Frau Marion zu Wort. Es seien „mehrere Wunder nötig“ gewesen.

Die Frau von Romain Grosjean hat sich nach dem Feuer-Unfall des Haas-Piloten beim Formel-1-Rennen in Bahrain mit emotionalen Worten für die Anteilnahme und Hilfe bedankt. Marion Grosjean veröffentlichte am Montag ein gemeinsames Foto mit ihrem Mann, auf dem sie die gleichen grauen T-Shirts aus dem Jahr 2011 tragen, als der Franzose GP2-Meister wurde.

View this post on Instagram

Sie schrieb einen Tag nach dem Unfall unter anderem: „Danke an unsere Kinder, die ihn dazu angetrieben haben, sich aus dem Flammenmeer herauszuziehen. Danke an seinen Mut, seine Hartnäckigkeit, seine Kraft, seine Liebe, seine körperliche Konstitution, die ihn wahrscheinlich auch am Leben gehalten hat.“

Die frühere Formel-1-TV-Journalistin schloss mit den Worten: „Es bedurfte nicht eines, sondern mehrerer Wunder gestern. Ich küsse dich.“ Zudem bedankte sie sich bei den Ersthelfern, den Männern im Krankenwagen, bei allen, die ihre Unterstützung gezeigt hätten. Der Cockpitschutz „Halo“, der feuerfeste Rennoverall und das schnelle Eingreifen des Rettungspersonals sorgten dafür, dass es in Sakhir nicht zur Katastrophe kam. Romain Grosjean hat den Feuer-Unfall mit Verbrennungen an beiden Handrücken überstanden . Er und Marion sind seit 2012 verheiratet, sie haben drei Kinder.

Bereits am späten Sonntagabend hatte sich Grosjean selbst via Instagram-Beitrag zu Wort gemeldet. In dem Video liegt er in einem Krankenhausbett und wackelt schon wieder mit den dick einbandagierten Fingern. Dazu schreibt er: „Update aus dem Krankenhaus - kann möglicherweise eine Zeit lang nicht auf alle Nachrichten antworten, die ich erhalten habe. Vielen Dank für all die Unterstützung und an die FIA und die medizinischen Teams, die sich um mich gekümmert haben. Ich hoffe, Euch alle bald wiederzusehen.“