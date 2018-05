Lewis Hamilton gewinnt den Großen Preis von Spanien 2018: Pressestimmen

La Stampa (Italien): "Hamilton siegt dank Ferraris Fehler. Dieter Zetsche lacht, das ist nicht die Szene, die Ferrari sehen wollte. Für Maranello hat sich der Große Preis von Spanien als Katastrophe erwiesen. Ein Auto außer Gefecht und Vettel auf Platz vier. Nichts ist an diesem Wochenende richtig verlaufen. Jetzt muss sich das Team ernsthaft fragen, was so schlecht gelaufen ist. Hamilton verdient Lob für die Sicherheit, mit der er das Wochenende beherrscht hat. Wenn er in Topform ist, hat er einfach keine Rivalen."