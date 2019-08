Laut Veranstalter : Zukunft der Formel 1 in Mexiko-Stadt gesichert

Mexiko-Stadt Mexiko-Stadt bleibt offenbar Teil des Rennkalenders der Formel 1. Der Veranstalter bestätigte eine Einigung.

Das Formel-1-Rennen in Mexiko-Stadt ist offensichtlich auch über dieses Jahr hinaus gerettet. Zumindest legt ein Tweet des offiziellen Twitter-Kontos des Mexiko Grand Prix diese Vermutung nahe. „Die Stadt Mexiko hat die #F1esta gesichert!“, hieß es dort am Mittwoch. Die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum, bestätigte ebenfalls via Twitter, dass die Formel 1 in Mexiko-Stadt bleibe. Der aktuelle Vertrag endet nach dieser Saison.