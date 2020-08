Laut TV-Sender RTL : Formel-1-Pilot Hülkenberg ersetzt Perez erneut

Nico Hülkenberg. Foto: dpa/Lapresse

Silverstone Nico Hülkenberg wird nach Informationen des TV-Senders RTL auch an diesem Formel-1-Wochenende in Silverstone Racing-Point-Pilot Sergio Perez ersetzen. Am vergangenen Sonntag hatte er wegen eins Fahrzeugschadens nicht starten können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hülkenberg war nach einem positiven Test auf das Coronavirus bei dem Mexikaner in der vergangenen Woche kurzfristig eingesprungen. Wegen eines Kupplungsschadens konnte der 32-jährige Rheinländer beim Grand Prix von Großbritannien aber nicht starten. Mit einer Bekanntgabe der Personalie werde am Donnerstagvormittag gerechnet. Offizielle Angaben zu der Entscheidung gab es zunächst nicht.

An diesem Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) fährt die Formel 1 erneut in England. Hülkenberg hat sich zwischen den beiden Rennen im Simulator des Rennstalls weiter vorbereitet, um seinen Wagen besser kennenzulernen.

(eh/dpa)