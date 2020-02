Laureus Awards : Lewis Hamilton und Lionel Messi als beste Sportler ausgezeichnet

Lewis Hamilton bei den Laureus Awards in Berlin. Foto: AFP/TOBIAS SCHWARZ

Berlin Formel-1-Pilot Lewis Hamilton und Fußballer Lionel Messi sind bei den Laureus Awards in Berlin als beste Sportler ausgezeichnet worden. Sie erhielten die gleiche Anzahl an Stimmen.

Der sechsmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi sind beim Laureus Award in Berlin als beste Sportler ausgezeichnet worden. Erstmals in der Geschichte der Awards gab es somit zwei Sieger in dieser Kategorie, beide setzten sich gleichauf gegen Tiger Woods (USA/Golf), Marc Marquez (Spanien/Motorrad), Eliud Kipchoge (Kenia/Leichtathletik) und Rafael Nadal (Spanien/Tennis) durch.