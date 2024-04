Lance Stroll Schnellster Verstappen Dritter beim Trainingsauftakt in China

Max Verstappen hat beim einzigen Freien Training bei der Formel-1-Rückkehr nach China die Bestzeit verfehlt. Der dreimalige Weltmeister, dem ein Rennsieg auf dem Shanghai International Circuit noch fehlt, belegte am Freitag in einer betriebsamen einstündigen Einheit den dritten Platz in seinem Red Bull. „Wir müssen uns deutlich verbessern, wenn wir da vorne mitfahren wollen“, sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko bei Sky.