Konkurrenzfähigkeit bezweifelt Formel 1 lehnt Andretti-Einstieg als elftes Team ab

Nach monatelanger Prüfung hat die Formel 1 dem Start eines Andretti-Rennstalls in der Formel 1 schon im kommenden Jahr eine klare Absage erteilt. Anders als der Automobil-Weltverband Fia, der die Hoffnungen des ehemaligen Rennfahrers Michael Andretti befeuert hatte, kam die Formel-1-Spitze zu dem Schluss, dass ein elftes Team der Rennserie ab dem kommenden Jahr keinen Nutzen bringen würde. „Wir glauben nicht, dass der Antragsteller ein konkurrenzfähiger Teilnehmer sein würde“, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch.