Formel 1 : Kein Trainingseinsatz von Mick Schumacher in Mugello

Köln Das Trainingsdebüt von Mick Schumacher in der Formel 1 muss noch warten. Zuletzt hatte Alfa-Teamchef Frederic Vasseur angedeutet, dass Schumacher in diesem Jahr einen Trainingseinsatz erhalten könnte.

RTL/ntv widerriefen am Mittwochnachmittag einen eigenen Bericht vom Mittag, wonach der Formel-2-Titelanwärter am Freitag im freien Training zum Großen Preis der Toskana in Mugello (Sonntag, 15.10 Uhr/RTL und Sky) ins Cockpit voraussichtlich eines Haas oder Alfa Romeo steigen werde und verwies auf eine Fehlinformation. Auch Schumachers Management widersprach der ursprünglichen Berichterstattung.

Zuletzt hatte Alfa-Teamchef Frederic Vasseur angedeutet, dass Schumacher in diesem Jahr einen Trainingseinsatz erhalten könnte. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto äußerte sich jüngst positiv über Schumachers Entwicklung. Der Formel-3-Europameister von 2018 gewann am vergangenen Samstag in Monza sein erstes Hauptrennen in der Formel 2.