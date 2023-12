„Inakzeptabel“ Hamilton kritisiert in Causa Wolff Weltverband

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton (38) hat den Motorsport-Weltverband Fia in der Causa Wolff scharf kritisiert. „Es war wirklich eine enttäuschende Woche zu sehen, dass der Dachverband unseres Sports versucht hat, die Integrität einer der unglaublichsten weiblichen Führungspersönlichkeiten, die wir mit Susie Wolff je in unserem Sport hatten, in Frage zu stellen, ohne sie zu befragen, ohne irgendwelche Beweise, und dann am Ende einfach sorry zu sagen“, empörte sich der Mercedes-Pilot am Freitag am Rande der Fia-Gala, bei der unter anderem der Formel-1-Weltmeister gewürdigt wird, in Baku.