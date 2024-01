Hülkenberg-Team Warum die Steiner-Trennung Haas nicht retten wird

Mit Blick auf sein Arbeitspapier dürfte Nico Hülkenberg froh sein, dass dieses zum Saisonende ausläuft. Der Emmericher hat im vergangenen Jahr die Möglichkeit bekommen, sein Comeback in der Formel 1 zu geben, vor allem und eigentlich nur in den Qualifyings für Furore gesorgt und sich so wieder in Notizblöcke der Teamchefs gebracht. Ein Verbleib erschien aufgrund der fehlenden Konkurrenzfähigkeit ohnehin unwahrscheinlich, zumal bereits Audi für seinen 2026 kommendes Werksteam an der Tür geklopft haben soll.