Formel-1-Abschied von Hockenheim : Ungewisse Zukunft des Großen Preises von Deutschland

Hockenheim Die Formel 1 nimmt erst mal Abschied von Deutschland, das Bedauern war groß. Doch die Gründe sind vielschichtig, deshalb wird eine Rückkehr kompliziert.

Es lag eine gewisse Tragik in Mick Schumachers großem Auftritt. Im alten Weltmeister-Ferrari seines Vaters donnerte der Nachwuchspilot über den Hockenheimring, Vergangenheit und Zukunft des deutschen Motorsports waren eindrucksvoll vereint - und doch war es vielleicht das letzte Mal, dass Mick Schumacher ein Formel-1-Auto auf einer deutschen Rennstrecke steuerte.

Die Königsklasse verlässt Deutschland nach dem Grand Prix am Sonntag, ob und wann sie wiederkommt, ist offen. "Es wäre sehr schade", wenn diese Serie auf Dauer einen Bogen um eines ihrer Kernländer mache, sagte Schumacher, "auch sehr schade für den Sport." Und selbst wenn es in Hockenheim nicht mehr klappt, ein Rennen "irgendwo in Deutschland" würde der 20-Jährige sich wünschen.