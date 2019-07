Großer Preis von Deutschland : Vettel macht im Regen schnell viele Plätze gut

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel in seinem Ferrari auf dem Hockenheimring. Foto: REUTERS/RALPH ORLOWSKI

Hockenheim Ferrari hat seine schlechte Ausgangslage von Sebastian Vettel durch den Defekt im Qualifying genutzt, um Teile im Auto auszutauschen. Dafür werden die Fahrer zehn Ränge in der Startaufstellung nach hinten versetzt.

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel ist von den Rennkommissaren der Formel 1 mit einer Startplatzstrafe für den Grand Prix von Deutschland belegt worden. Wie die Stewards am Sonntag mitteilten, wurde im Rahmen der Qualifikation tags zuvor regelwidrig eine neue Steuereinheit in seinen Wagen eingesetzt.

Dafür wurde Vettel zehn Ränge nach hinten versetzt. Da der Hesse wegen technischer Probleme in der Qualifikation ohnehin nicht über den letzten Platz hinausgekommen war, hatte die Ahndung für ihn keine unmittelbaren Konsequenzen. Vettel ging als 20. und damit letzter ins Hockenheim-Rennen.

Bei regennasser Strecke in der Anfangsphase hat er bereits 13 Positionen gutgemacht und sich vom letzten zunächst auf den siebten Platz vorgekämpft. In Führung nach einer frühen Safety-Car-Phase liegt nach neun von 64 Runden Pole-Setter und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (England/Mercedes). Der Emmericher Nico Hülkenberg belegt in Hockenheim im Renault den fünften Rang.