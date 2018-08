Hockenheim-Ring: Formel 1 will 2019 Rennen in Deutschland

Formel 1-Rennen in Hockenheim

Köln Gibt es auch im kommenden Jahr ein Rennen auf dem Hockenheim-Ring, obwohl der Vertrag ausgelaufen ist? Formel 1-Chef Chase Carey hätte das gern.

Die Anzeichen mehren sich, dass die Formel 1 2019 womöglich doch wieder in Deutschland Station macht. "Wir kämpfen darum. Hockenheim ist eine wichtige Strecke, Deutschland als Automobilnation mit einer großen Fanbasis ein wichtiges Land für uns. Die Kulisse im Motodrom war beeindruckend. Und ja, natürlich wollen wir, dass die Formel 1 auch bei euch weiter wächst", sagte Formel-1-Boss Chase Carey der „Sport Bild“.

Am Rande des Rennens Ende Juli in Hockenheim hatte sich die Formel-1-Führung mit Vertretern der Automobilklubs AvD und ADAC getroffen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer war in Hockenheim ebenfalls vor Ort und signalisierte seine Unterstützung im Rahmen seiner Möglichkeiten. Auch die Wirtschaft könnte helfen, das Rennen zu finanzieren.