Im Rennwagen seines Vaters : Mick Schumacher erlebt im Ferrari F2004 „Emotionen pur"

Hockenheim Mick Schumacher durfte im Rahmenprogramm des Großen Preises von Deutschland den Ferrari seines Vaters fahren. Die Runden im WM-Wagen von 2004 waren für den Formel-2-Fahrer und die Fans ganz besondere.

"Die Runden waren für mich Emotion pur", sagte Mick Schumacher anschließend, "es gab keinen Moment, in dem ich kein Lächeln im Gesicht hatte. Ich wäre am liebsten den ganzen Tag gefahren." Am Sonntag vor dem Rennen (15.10 Uhr/RTL und Sky) wird Schumacher erneut einige Runden drehen.

Der Formel-2-Pilot gehört mittlerweile zur Nachwuchsakademie Ferraris und arbeitet an seinem Sprung in die Königsklasse, in diesem Jahr durfte er im Rahmen von Testfahrten bereits den aktuellen Ferrari und den Alfa-Romeo-Boliden steuern. "Am liebsten heute" würde er Stammfahrer in der Formel 1 sein, sagte er am Samstag grinsend. Bevor es tatsächlich klappt, müsse aber "sehr viel zusammenpassen, viele Cockpits sind meist schon sehr früh belegt, und es ist auch Glückssache".