Hamilton nur Vierter : Verstappen holt Pole Position in Österreich

Verstappen holt Pole Position in Österreich

Der Niederländer Max Verstappen bleibt weiter der Formel-1-Pilot, den es zu schlagen gilt. In der Qualifikation in Spielberg landet er erneut ganz vorn.

Spielberg bei Knittelfeld (SID) - WM-Spitzenreiter Max Verstappen geht von Startplatz eins in den Großen Preis von Österreich. Der Red-Bull-Pilot sicherte sich im Qualifying in Spielberg die Pole Position für das neunte Saisonrennen (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky). Der Niederländer war bei seiner vierten Pole der Saison lediglich zwei Tausendstel schneller als McLaren-Pilot Lando Norris (England), der erstmals in der ersten Startreihe steht.