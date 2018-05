Großer Preis von Monaco: Daniel Ricciardo fährt vor Sebastian Vettel zum Sieg

Monte Carlo Der Australier Daniel Ricciardo hat seine Monaco-Rechnung beglichen und dem Red-Bull-Team zum 250. Grand Prix einen Start-Ziel-Sieg geschenkt. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel erreichte nach einer wahren Hetzjagd in den Straßen des Fürstentums den zweiten Platz.

Wirklich zufrieden sein konnte der Heppenheimer trotz eines starken Rennens aber nicht: Weil Lewis Hamilton (England) mit Platz drei den Schaden auf der Mercedes-Problemstrecke Monaco in Grenzen hielt, machte Vettel in der WM nur drei Punkte auf seinen Dauerrivalen gut.

"Ich habe hier noch eine Rechnung offen", hatte Ricciardo schon vor dem ersten Training erklärt. 2016 war dem Australier in Monaco seine erste und bis Samstag einzige Pole Position gelungen, den prestigeträchtigen Sieg aber hatte er wegen eines Fehlers seiner Boxencrew verpasst. In diesem Jahr setzte er die Bestzeit in jeder Trainingseinheit sowie im Qualifying und war auch im Rennen nicht zu schlagen.

Der mit 3,337 km kürzeste Kurs im Formel-1-Kalender ist extrem verwinkelt. Hier kommt es weniger auf Motorleistung, sondern vor allem auf Abtrieb in den Kurven an - genau das ist die Stärke des RB14. In zwei Wochen in Kanada geht es dann wieder auf eine "Mercedes-Strecke": Auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal ist vor allem Motorleistung gefragt. Hamilton gewann dort zuletzt dreimal in Folge.