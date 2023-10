Qualifying in Katar Verstappen verpasst Sprint-Pole - Piastri vorn

Der Grund: Exklusivausrüster Pirelli hatte die Reifen am Freitagabend routinemäßig auf verschiedene Sicherheitsparameter hin überprüft, dabei wurde festgestellt, dass sich bei mehreren Sets an der Seitenwand die Lauffläche von der Karkasse löste. Auslöser seien „wahrscheinlich“ die mit kleinen Pyramiden bestückten Randsteine sowie die Neigung der Kerbs, hieß es in einer Mitteilung des Automobil-Weltverbandes FIA. Die Streckenbegrenzungen in den schnellen Kurven 12 und 13 wurden deswegen kurzfristig verändert.