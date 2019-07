Technischer Defekt : Vettel scheitert im ersten Quali-Durchgang von Hockenheim

Hockenheim Die Misere von Sebastian Vettel in der aktuellen Formel-1-Saison setzt sich fort. Der Ferrari-Pilot konnte im Qualifying gar nicht erst starten. Er muss am Sonntag von ganz hinten starten.

Sebastian Vettel hat in der Qualifikation zu seinem Formel-1-Heimrennen auf dem Hockenheimring ein Debakel erlebt. Der 32-jährige Heppenheimer schied wegen Problemen an seinem Ferrari schon in der ersten K.o.-Runde am Samstag aus. „Ich habe ein Problem, ich habe Leistung verloren“, klagte Vettel nach wenigen Minuten und musste ohne gezeitete Runde an die Garage zurückfahren.