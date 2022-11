Großer Preis von Brasilien : Magnussen holt sensationell Sprint-Pole – Schumacher Letzter

Kevin Magnussen auf der Strecke in Interlagos. Foto: AP/Marcelo Chello

Sao Paolo Mick Schumachers Teamkollege Kevin Magnussen hat in einem turbulenten Qualifying von Brasilien sensationell die Pole Position für den Sprint erobert - Schumacher selbst landete indes auf dem letzten Platz. Ausgerechnet das vielbeachtete Haas-Duo rahmt damit das Feld ein, wenn am Samstag (20.30 Uhr MEZ/Sky) das Kurzrennen startet.

Russell allerdings rutschte gleich nach seinem guten Versuch ins Kiesbett, sein Wagen grub sich ein, die Session musste für wenige Minuten unterbrochen werden. In dieser Phase setzte stärkerer Regen ein - und die besten Zeiten waren danach nicht mehr zu erreichen.

Für Schumacher ist es in der Hoffnung auf einen Vertrag für 2023 der nächste Rückschlag, Haas will sich wohl nächste Woche äußern. Schumachers Konkurrent ist Routinier Nico Hülkenberg .

Die Startliste gilt nun allerdings nur für den Sprint, Vettel und Schumacher dürften auf ein turbulentes Kurzrennen hoffen. Auch am Samstag soll es schließlich regnen, auf dem Kurs in Interlagos geht es dann oft besonders chaotisch zu, möglicherweise sind dann Verbesserungen möglich - das Ergebnis des Sprints ergibt dann die Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag (19.00 Uhr MEZ/RTL und Sky).