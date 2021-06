Großer Preis der Steiermark : Verstappen holt Pole Position in Spielberg

Verstappen holt Pole Position in Spielberg

Max Verstappen geht von der Pole Position in den Heim-Grand-Prix seines Red-Bull-Rennstalls. Der WM-Spitzenreiter aus den Niederlanden sicherte sich im Qualifying von Spielberg den ersten Startplatz vor dem Mercedes-Duo Valtteri Bottas (Finnland) und Lewis Hamilton (Großbritannien).

Bottas allerdings wird wegen einer Startplatzstrafe aus dem freien Training um drei Ränge zurückversetzt. Weltmeister Hamilton rückt auf, McLaren-Pilot Lando Norris (Großbritannien) erbt Startplatz drei für das Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) in der Steiermark.

Für Sebastian Vettel wurde die Zeitenjagd zum Rückschritt. Zuletzt dreimal in Folge in den Punkten, landete der Aston-Martin-Pilot am Samstag nur auf Startplatz 14. Mick Schumacher holte im Haas den 19. Rang.