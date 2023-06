„Wie Fallobst“ Frustrierende Formel-1-Rückkehrer für Hülkenberg

So ernüchternd hatte sich Nico Hülkenberg seine lang ersehnte Rückkehr in die Formel 1 nicht vorgestellt. „Am Ende des Tages reicht es vom Tempo her nicht. Die ersten fünf Runden war ich wie Fallobst. Ich bin einfach aufgefressen worden“, sagte der einzig verbliebene Deutsche im Fahrerfeld nach Platz 15 beim Großen Preis von Spanien. Anstatt um WM-Punkte oder Podestplätze zu fahren, findet sich der 35-Jährige in seinem unterlegenen Haas-Rennwagen am Ende des Feldes wieder. 15, 17, 15, 17 - das sind seine bisher letzten vier Platzierungen. Und schnelle Besserung ist nicht in Sicht.