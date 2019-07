Freies Training : Vettel holt erste Formel-1-Bestzeit in Hockenheim

Vettel holt erste Formel-1-Bestzeit in Hockenheim

Hockenheim Achtungserfolg für Sebastian Vettel: Der Ferrari-Pilot war beim ersten freien Training für den Großen Preis von Deutschland der Schnellste. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton für die drittschnellste Runde.

Sebastian Vettel hat sich im Auftakttraining zu seinem Formel-1-Heimrennen in Hockenheim die Bestzeit gesichert. Der deutsche Ferrari-Star verwies am Freitag nach der ersten eineinhalbstündigen Einheit bei um die 45 Grad Streckentemperatur seinen Stallrivalen Charles Leclerc auf den zweiten Platz. Vettel hatte bei seiner schnellsten Runde in 1:14,013 Minuten auf dem Hockenheimring einen Vorsprung von 0,255 Sekunden auf den Monegassen. Hinter dem Ferrari-Duo landete der britische WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes auf dem dritten Platz.