Unwetter in der Region Fragen und Antworten zur Absage des Formel-1-Rennens in Imola

Für den Formel-1-Tross steht schon am übernächsten Sonntag der Klassiker in Monaco auf dem Programm, eine Woche später der Große Preis von Spanien in Barcelona. Die Trucks in Imola werden wieder beladen und auf die Reise geschickt, sobald dies möglich ist. Allerdings waren rund 160.000 Tickets verkauft für das Ferrari-Heimspiel. Ob diese erstattet werden oder ihre Gültigkeit für die nächste Auflage behalten, ist noch zu klären. Imola hat einen Vertrag mit der Formel 1 bis inklusive 2025. Viele Fans haben allerdings auch in Anreise und Hotels investiert.