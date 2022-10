Nach Chaos von Suzuka : FIA passt Verfahrensempfehlungen an

Austin Der Automobilweltverband FIA hat auf die teils chaotischen Vorkommnisse beim Großen Preis von Japan reagiert und eine Reihe neuer Verfahrensempfehlungen in der Formel 1 ausgesprochen.

Die Anpassungen, die wegen des Beinahe-Zusammenstoßes in Suzuka zwischen Pierre Gasly (AlphaTauri) und einem Streckensicherungsfahrzeug vor allem Sicherheitsfragen abdecken, sollen bereits beim Großen Preis der USA am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Sky) umgesetzt werden.

Der Franzose Gasly war in einer Safety-Car-Phase bei schlechter Sicht knapp an einem Bergungsfahrzeug vorbeigerast. Erinnerungen an den schweren Unfall in Suzuka 2014, der seinen Freund Jules Bianchi das Leben kostete, wurden wach. Das verregnete Rennen war zu diesem Zeitpunkt bereits unterbrochen. Gasly war noch auf der Strecke, weil er unter Safety Car zuvor in der Boxengasse Teile gewechselt hatte und dem Feld hinterherfuhr.