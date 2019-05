Warum macht Ferrari sich gerade hier große Hoffnungen?

Nur etwas mehr als zwei Monate ist es her, da wirkte die Scuderia in Barcelona wie ein künftiges Weltmeisterteam. Bei den Testfahrten vor der Saison beeindruckte der neue SF90 nicht nur die Konkurrenz mit Tempo und Konstanz, auch Vettel und sein neuer Teamkollege Charles Leclerc glaubten ziemlich fest daran: In diesem Jahr ist der Ferrari das Auto, welches es zu schlagen gilt. Der Kurs sollte den Roten also grundsätzlich liegen, zudem kommt der neue Motor nun schon in Spanien ins Auto, zwei Rennen früher als erwartet.