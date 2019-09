Ist Ferrari plötzlich die neue Macht in der Formel 1? Dreimal in Folge die Pole Position, dreimal in Folge der Rennsieg - nach einem Halbjahr voller Pleiten und Pech ist die Scuderia eindeutig zurück. Besonders ist an diesen drei Erfolgen in Spa, Monza und Singapur, dass sie auf komplett unterschiedlichen Strecken zustande kamen. Hier die schnellen Kurse in Belgien und Italien, dort der langsame Stadtkurs in Südostasien. Fest steht, dass Ferrari sein Auto, das bis zur Sommerpause eine Spezialwaffe einzig für Hochgeschwindigkeits-Strecken war, weiterentwickelt hat. Der SF90 ist nun endlich so etwas wie ein Alleskönner - wie viel er allerdings wirklich kann, muss sich nun in Sotschi zeigen.