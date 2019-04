Worum geht es sportlich?

Um die Klärung der Machtverhältnisse, und zwar in mehrerlei Hinsicht. Ferrari zeigte sich vor zwei Wochen in Bahrain in Hochform, die Konkurrenz mit Mercedes an der Spitze zittert seither vor den Beschleunigungswerten der roten Renner - zumal es auf dem Shanghai International Circuit eine 1,2 km lange Gerade gibt. Allerdings offenbarte der Ferrari SF90 bislang auch Kinderkrankheiten: In Australien fand die Scuderia-Crew nicht das richtige Set-up, in Bahrain verlor Charles Leclerc wegen eines Zylinderdefekts den sicher geglaubten Sieg. Mercedes mag zwar nicht den Grundspeed der Roten haben, aber der Silberpfeil ist zuverlässig wie eh und je. Das reichte für zwei Doppelsiege. Fast noch mehr als die sportliche Großwetterlage interessiert aber die Frage, ob Ferraris langjährige Nummer eins Sebastian Vettel erneut vom Newcomer Leclerc überflügelt wird. Die Geduld der italienischen Presse mit dem viermaligen Weltmeister aus Deutschland scheint aufgebraucht, in Vettels fünftem Jahr in Maranello wird nichts anderes als der Titel akzeptiert. Der 31-Jährige ist mit 22 Punkten nur WM-Fünfter, Leclerc hat vier Punkte mehr - was aus Sicht des zuletzt nervösen Vettel schmeichelhaft ist. An der Spitze liegt Melbourne-Sieger Valtteri Bottas (46) vor Weltmeister und Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton (45).