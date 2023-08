Formel 1 Zukunft von Nico Hülkenberg ist geklärt

Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg wird auch in der kommenden Saison für Haas an den Start gehen. Der US-Rennstall verkündete am Donnerstag sein Line-up für die Saison 2024 und bestätigte die weitere Zusammenarbeit mit dem Deutschen für ein Jahr. Für Hülkenberg ist es die elfte Saison als Stammfahrer in der Königsklasse. Auch im zweiten Cockpit setzt Haas auf Kontinuität und vertraut dem Dänen Kevin Magnussen.