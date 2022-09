Cockpits in der Formel 1 : Zhou fährt weiter für Alfa Romeo - Schumacher muss warten

Cockpits in der Formel 1

Hamburg Der Formel-1-Rennstall verlängert den Vertrag mit dem jungen chinesischen Piloten. Damit sind für die Saison 2023 nur noch drei Cockpits in der Königsklasse des Motorsports nicht vergeben.

Während Mick Schumacher weiter um seine Zukunft kämpft, werden die freien Cockpits in der Formel 1 immer weniger. Am Dienstag bestätigte Alfa Romeo den Chinesen Zhou Guanyu (23) als Fahrer für die kommende Saison neben Valtteri Bottas (Finnland). Damit sind in der Königsklasse nur noch drei Plätze frei für die kommende Saison. Für Schumacher scheinen aber nur eine Verlängerung bei Haas oder ein Wechsel zu Williams realistische Optionen zu sein.