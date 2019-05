Verstorbener Ex-Weltmeister : Formel 1 würdigt Lauda mit Trauerflor und Sonderlackierungen

Monte Carlo Die Formel 1 würdigt den am Montagabend verstorbenen dreimaligen Weltmeister Niki Lauda beim Großen Preis von Monaco (Sonntag, 15.10 Uhr/RTL und Sky) mit sichtbaren Zeichen der Trauer.

Die Mercedes-Teammitglieder tragen von Donnerstag an bis zum Rennsonntag Trauerflor. Das teilte der Rennstall am Mittwoch mit. Zudem wird der Schriftzug "Danke Niki" die Nasen der beiden Silberpfeile zieren, darüber ist ein Autogramm Laudas in roter Schrift zu sehen. Weiterhin wird einer der üblicherweise silbernen Sterne auf der Motorabdeckung in Rot scheinen - in Erinnerung an Laudas Markenzeichen, die rote Kappe.