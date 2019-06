Medienbericht : Formel-1-Wochenenden sollen gestrafft werden

Montreal Weniger Tage, mehr Rennen? Einem Medienbericht zufolge könnte der Terminkalender der Formel 1 deutlich angepasst werden.

Die Formel-1-Wochenenden sollen „Auto, Motor und Sport“ zufolge kompakter werden. Wie das Fachmagazin am Freitag am Rande des Grand Prix von Kanada in Montréal berichtete, soll künftig der Donnerstag als Medientag entfallen. Stattdessen sollen die Gesprächsrunden auf den Freitag in der Früh vor den beiden ersten Trainingssitzungen verlegt werden. Dadurch soll Platz für mehr Rennen im Kalender geschaffen werden. Ein entsprechender Reglemententwurf des Motorsport-Weltverbandes FIA sei den Teams zugestellt worden.