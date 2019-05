Formel-1-Team : Williams holt Jamie Chadwick als Entwicklungsfahrerin

Grove Aus der W Series in die Formel 1: Der britische Traditionsrennstall Williams hat Jamie Chadwick als Entwicklungsfahrerin unter Vertrag genommen.

Chadwick, die am Montag ihren 21. Geburtstag feierte, führt in der neu gegründeten Frauen-Rennserie W Series nach zwei Rennen die Meisterschaft an.