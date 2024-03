Termin-Revolution Warum die ersten Formel-1-Rennen der Saison an einem Samstag stattfinden

An Sonntagen sitzen die Motorsport-Fans vor dem Fernseher und fiebern bei den Rennen der Formel 1 mit. Zu Zeiten von Michael Schumacher war der Start um 14 Uhr für viele Familien so heilig wie die Messe am Sonntagvormittag. Inzwischen variieren die Startzeiten häufiger als früher. Das liegt auch an neuen Rennorten mit mehr Zeitverschiebung zu Europa und an neuen TV-Märkten. Der Sonntag als Renntag war aber gesetzt. Lediglich die Rückkehr der Formel 1 nach Las Vegas machte in der vergangenen Saison eine Ausnahme. Erstmals seit Jahrzehnten fand wieder ein Grand Prix an einem Samstag statt. Eine Ausnahme für ein besonderes Spektakel.