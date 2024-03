Kein klares Nein Das sagt Vettel zu einem möglichen Formel-1-Comeback

Die Formel-1-Saison 2024 beginnt an diesem Wochenende mit dem Große Preis von Bahrain in der Wüste von Sakhir. Am Freitag (17.00 Uhr) geht es schon um die Pole Position, am Samstag (16.00 Uhr/jeweils Sky und RTL) steht dann bereits das Rennen in Bahrain an.