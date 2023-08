Brief an FIA und rechtliche Schritte Warum Massas Ansprüche auf den Titel gerechtfertigt sind

Dass das Thema nun 15 Jahre später wieder hochkocht, liegt an einem Interview des ehemaligen Formel-1-Bosses Bernie Ecclestone bei „f1-insider.com“. Dieser hatte im März diesen Jahres zugegeben, dass er und FIA-Präsident Max Mosley bereits 2008 Kenntnisse über die Manipulation, aber im Sinne des Sports nichts unternommen hatten. „Um einen Skandal zu vermeiden“, wie er zugab. Es habe genug Informationen gegeben, um das Rennen zu annullieren. Mittlerweile will er sich an das Interview nicht mehr erinnern können, wie er gegenüber „Reuters“ äußerte.