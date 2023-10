Formel 1 Vettel glaubt nicht an eine Rückkehr des Deutschland-Rennens

Sechs Jahre ist es her, als die Fahrer in einer Pressekonferenz nach ihrem Wunsch für die Formel 1 befragt wurden. Durch die Antwort von Fernando Alonso „gleiche Motoren“ - der Spanier fuhr die damals extrem unzuverlässigen Triebwerke von Honda - wurde diese Szene zum Meme. Gleichzeitig haben sich aber die Wünsche von Daniel Ricciardo (“Rennen in Vegas“) und Lewis Hamilton (“Rennen in Miami“) tatsächlich erfüllt.