In Ungarn ohne Siegchancen Fünfter Verstappen spricht nach schwachem Rennen Klartext

Und so wirkt Verstappen auf der Strecke auf einmal wieder, wie er vor seiner dominanten Zeit meist wirkte: aggressiv und reizbar und nicht mehr so kontrolliert und unangreifbar. Schon am kommenden Wochenende wird sich beim Fast-Heimrennen in Spa-Francorchamps - Verstappens Mutter ist Belgierin - zeigen, ob das nur eine Momentaufnahme ist oder zum Dauerzustand im WM-Kampf der restlichen Saison wird.