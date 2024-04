Formel 1 Verstappen sichert sich auch in Japan die Pole Position

Max Verstappen wischte sich kurz den Schweiß aus dem Gesicht, winkte den Fans - und nahm dann den nächsten Sieg auf dem Weg zu seinem viertel Formel-1-Titel nacheinander in den Blick. „Insgesamt war es ein sehr guter Tag und eine gute Position für morgen. Morgen zählt es dann“, sagte der niederländische Red-Bull-Star nach seiner Pole Position am Samstag in Suzuka. Am Sonntag (7.00 Uhr/Sky) geht der 26-Jährige einmal mehr als großer Favorit in den vierten WM-Lauf. Drei Rennen konnte er in dieser Saison schon gewinnen, zuletzt in Australien war er wegen eines technischen Defekts ausgeschieden.