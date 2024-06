Knapper Sieg für den Red-Bull-Piloten Verstappen setzt sich im Reifenkrimi von Barcelona durch

Doch allen überlegen war erneut Verstappen, der den Grundstein für seinen siebten Saisonsieg im zehnten Rennen gleich zu Beginn legte. In der dritten Runde bremste er den zu diesem Zeitpunkt überraschend in Führung liegenden George Russell aus und ließ sich den Erfolg nicht mehr nehmen. Auch strategisch hatte Red Bull im Duell mit McLaren diesmal die Nase vorne und holte den Weltmeister in den richtigen Momenten in die Box.