„Ein bisschen unerwartet“ Verstappen rast in Bahrain auf die Pole – Hülkenberg Zehnter

Unbeeindruckt von den Schlagzeilen um seinen Teamchef hat sich Max Verstappen die Pole Position für den Rennauftakt in seine vierte Formel-1-Titelmission gesichert. Der 26 Jahre alte Niederländer raste am Freitag in Sakhir in der Qualifikation zum Großen Preis von Bahrain auf den ersten Platz und kommentierte es via Funk mit einem herzhaften Lachen. „Es hat ziemlich Spaß gemacht. Es war aber ein bisschen unerwartet“, sagte Verstappen mit einem verschmitzten Lächeln. Nach turbulenten Tagen um das Weltmeister-Team und einem anfangs leicht schwächelnden Champion war es der sportlich perfekte Einstand in diese Saison.