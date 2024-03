Formel 1 Verstappen holt Pole Position in Saudi-Arabien – Marko vor dem Aus?

Es seien „so viele Spekulationen und dergleichen in Umlauf, dazu will ich gar nicht beitragen“, sagte der Österreicher zunächst bei Sky, kündigte dann allerdings ein Gespräch mit Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Samstag an. Das ganze sei ja ohnehin „beiderseitig“, so Marko, „es muss alles passen, damit ich da weiterarbeiten will.“