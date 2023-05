„Wo sind die anderen?“ Verstappens Gegner vergeblich gesucht

In Miami dann die große Chance: Verstappen stand weit hinten, Perez griff nach der Führung in der WM! Das war plötzlich ganz schön viel Fallhöhe, und was folgte, war eine Demütigung. Der Riesenvorteil der Startposition war nach 15 Runden aufgebraucht, nach einem Viertel des Rennens. Und als Verstappen dann nach den Boxenstopps heranflog, verteidigte Perez eher zaghaft, um dem Team zuliebe keinen Unfall zu riskieren - all das hatte für die Saison irgendwie wegweisenden Charakter. Verstappen hat den Aufmüpfigen mal eben an seine Stellung erinnert.