Kurzer Rivalenkampf gegen Hamilton Weltmeister Max Verstappen gewinnt den Austin-Sprint

Die Spannung in der WM ist nicht erst seit der Entscheidung vor zwei Wochen in Katar dahin. In Texas ging es auf der holprigen Strecke bislang aber unerwartet eng zu, der Sprint machte daher Hoffnung auf etwas Abwechslung. „Wir sind alle sehr eng beieinander. Aber die Weltmeisterschaft haben wir ja schon in der Tasche“, sagte Verstappen vorab.