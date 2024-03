„Es wird explodieren“ Jos Verstappen will Horner-Rücktritt

Nach dem Doppelsieg von Red Bull zum Saisonstart in Bahrain hat Jos Verstappen für eine offene Eskalation beim Weltmeister-Rennstall gesorgt. Der Vater von Max Verstappen legte Teamchef Christian Horner im Gespräch mit der englischen Daily Mail den Rücktritt in deutlichen Worten nahe. „Es wird hier Spannungen geben, so lange er in seiner Position ist“, wurde der 51-Jährige in der Nacht auf Sonntag zitiert.