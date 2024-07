Formel 1 in Spa Verstappen fährt Bestzeit und hat trotzdem keine Chance auf die Pole

Bei Verstappen ist der Motorwechsel nicht das einzige Nebengeräusch, dass ihn bisher an diesem Rennwochenende in Belgien umgibt: Der Weltmeiser teilt auf dem Circuit de Spa-Francorchamps jedenfalls angriffslustig aus. „Ich habe drei Weltmeisterschaften gewonnen. Ich weiß ziemlich gut, was ich kann und was nicht“, stellte der 26-Jährige angesprochen auf seine Sim-Racing-Einsätze bis tief in die Nacht klar. Eingriffe in sein Privatleben und seine Leidenschaft für Sim-Racing verbittet er sich. „Ich habe kein Verbot. Ich selbst muss auch niemandem vorschreiben, was er in seiner Freizeit oder am Wochenende zu tun hat“, betonte er. Noch Fragen?!