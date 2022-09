Zehnter Saisonsieg : Verstappen auch vor seinem Heimpublikum nicht zu stoppen

Zandvoort Max Verstappen fährt auch vor seinem Heimpublikum in Zandvoort zum Sieg. Es ist bereits der zehnte Erfolg in dieser Saison. Die Deutschen verpassten die Punkte.

In der Heimat fast schon Weltmeister: Max Verstappen hat an der Nordseeküste endgültig Kurs auf seinen zweiten Titel genommen und den Fans in Orange eine vorläufige WM-Party geschenkt. Der Red-Bull-Star gewann in Zandvoort vor Mercedes-Pilot George Russell und Charles Leclerc im Ferrari, es war Verstappens vierter Sieg in Serie - und seine Führung im WM-Klassement ist nun erstmals in seiner Karriere dreistellig.